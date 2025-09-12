Стало известно, откуда и какими дронами атаковали Ленинградскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Ленинградскую область беспилотниками «Лютый». Об этом в пятницу, 12 сентября, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, дроны запускались из Ровенской и Черниговской областей.
При этом беспилотники шли по семь штук примерно раз в час: они несли на себе около семи килограммов пластита, отмечается в публикации.
За ночь 12 сентября силы противовоздушной обороны сбили 221 беспилотник над российскими регионами. По данным Минобороны, 85 из беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, еще 42 — над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской областью.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.
В радиусе 100 километров от аэропорта Пулково ввели план «Ковер», атаку дронов отражает шестая армия ПВО. Из-за ограничений на прием и выпуск рейсов авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных судах.