Ветеран полиции США раскрыл таинственные знаки охраны перед убийством Кирка

В Сети распространилось видео, на котором охранник Кирка подает знаки руками.

В Сети распространилось видео, на котором один из охранников американского консервативного активиста Чарли Кирка подает таинственные сигналы руками перед его убийством, ветеран правоохранительных органов и консультант по безопасности Стэн Кепхарт раскрыл Daily Mail, что они значат.

«Я могу сказать вам по опыту — это определенно были сигналы руками. То, как они были сделаны, не было случайным. Это был не один сигнал. Он связывается с кем-то другим, возможно, с начальником, говоря, что все в порядке», — заявил Кепхарт.

По его словам, знаки не вызывают у него подозрений — если бы охраннику надо было что-то срочно сообщить, он бы не стал сигнализировать руками, а воспользовался рацией.

Напомним, в Кирка выстрелили в среду, 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты. Пуля попала ему в шею, мужчина скончался в больнице. Как стало известно, активист выступал против помощи Украине со стороны США.

Ранее стало известно, что Чарли Кирк предсказал свою смерть от выстрела ещё 11 лет назад.