ВСУ дважды ударили по микроавтобусу в Брянской области, ранены семь человек

ВСУ нанесли несколько прицельных ударов по микроавтобусу в Брянской области, в результате ранены водитель, пассажиры и добровольцы отряда «Барс». Об этом сообщил в телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

Целью украинских военных стал микроавтобус, который перевозил сотрудников предприятия. Первый удар по нему нанесён на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе. После первого удара водитель попытался уйти от повторных атак ВСУ и для быстрого оказания медпомощи пассажирам доехал до блок-поста бригады «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров из повреждённого автобуса ВСУшники ударили по нему снова.

«В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады “БАРС-Брянск”. Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — пишет Богомаз.

Ранее силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Атаки велись из Ровенской и Черниговской областей.

