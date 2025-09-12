ВСУ дважды ударили по микроавтобусу в Брянской области, ранены семь человек

Целью украинских военных стал микроавтобус, который перевозил сотрудников предприятия. Первый удар по нему нанесён на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе. После первого удара водитель попытался уйти от повторных атак ВСУ и для быстрого оказания медпомощи пассажирам доехал до блок-поста бригады «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров из повреждённого автобуса ВСУшники ударили по нему снова.
«В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады “БАРС-Брянск”. Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — пишет Богомаз.
Ранее силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Атаки велись из Ровенской и Черниговской областей.