Три автомобиля повреждено при ночной атаке 18 БПЛА в Калужской области

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.
Но на окраине Калуги обломки сбитого БПЛА повредили три автомобиля, находившихся у водоёма. Владельцам транспортных средств будет оказана помощь со стороны администрации городского округа. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее стало известно, что в Московской области менее чем за два часа было уничтожено девять украинских дронов. На данный момент на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.