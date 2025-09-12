Ричмонд
Три автомобиля повреждено при ночной атаке 18 БПЛА в Калужской области

Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 18 БПЛА сразу над несколькими районами Калужской области. Дроны противника были перехвачены над территориями Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Владислав Шапша.

Источник: Life.ru

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Но на окраине Калуги обломки сбитого БПЛА повредили три автомобиля, находившихся у водоёма. Владельцам транспортных средств будет оказана помощь со стороны администрации городского округа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что в Московской области менее чем за два часа было уничтожено девять украинских дронов. На данный момент на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

