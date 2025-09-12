Планировавшим теракт в РУДН подросткам назначили до девяти лет колонии

Московский суд 2 ноября 2023 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих несовершеннолетних: студента колледжа «Синергия», первокурсника Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и учащегося восьмого класса одной из столичных школ. Всем им были предъявлены обвинения в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Позднее обвинения были дополнены четырьмя статьями Уголовного кодекса.