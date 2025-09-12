Семь человек пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Брянской области

Украинские боевики ударили по микроавтобусу в Брянской области, который перевозил сотрудников предприятия на автодороге Погар — Гремяч. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Как сообщил Богомаз, при атаке ВСУ пострадали водитель и четверо пассажиров. Кроме того, ранения получили два бойца бригады «БАРС-Брянск».
Все пострадавшие госпитализированы в больницу, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики ударили по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области во время концерта.