Семь человек пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Брянской области

Микроавтобус перевозил сотрудников предприятия на автодороге Погар — Гремяч.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики ударили по микроавтобусу в Брянской области, который перевозил сотрудников предприятия на автодороге Погар — Гремяч. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Как сообщил Богомаз, при атаке ВСУ пострадали водитель и четверо пассажиров. Кроме того, ранения получили два бойца бригады «БАРС-Брянск».

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики ударили по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области во время концерта.