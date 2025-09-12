ФБР опубликовало видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало видеозапись с подозреваемым в убийстве консервативного активиста и сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка в Юте. На кадрах видно, как мужчина в темной одежде бежит по крыше здания, а после прыгает вниз и убегает.
10 сентября в 31-летнего Чарли Кирка выстрелили во время выступления в Университете долины Юта, он получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил, что Кирк скончался.
По данным ФБР, предполагаемый убийца Кирка поднялся на крышу около 12:00 по местному времени (убийство произошло около 12:10 по местному времени, на двадцатой минуте выступления Кирка). Во время осмотра крыши здания следователи обнаружили следы обуви, а также сняли отпечаток предплечья и ладони подозреваемого.
Как уточнил на пресс-конференции комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон, подозреваемый был одет в солнцезащитные очки, кроссовки Converse и «весьма характерную» черную футболку с американским флагом и орлом.
Расследование покушения ведут ФБР, администрация университета и власти штата Юта. Изначально полиция задержала пожилого мужчину, которого считали возможным стрелком. Однако позже университет сообщил, что тот не причастен к нападению, и после допроса мужчину отпустили.
Чарли Кирк был активным сторонником нынешнего американского президента и открыто поддерживал его в том числе на съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где Трампа и Джей Ди Вэнса утвердили кандидатами на посты президента и вице-президента соответственно. После убийства Кирка Трамп заявил, что посмертно наградит его Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.