Владелец пропавшего с радара самолета после убийства Кирка нарушил молчание

Появилась теория, что убийца Чарли Кирка улетел с места происшествия на частном самолете.

Владелец частного самолета Bombardier Challenger 300 с регистрационным номером N888KG, который взлетел недалеко от места убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка и через несколько минут пропал с радаров, впервые после трагедии высказался, пишет Daily Mail.

Выяснилась, что владелец самолета — бизнесмен Дерек Максфилд.

«Как это часто бывает, к сожалению, после таких ужасающих и публичных событий, в социальных сетях немедленно появилось множество необоснованных теорий и подозрений вокруг убийства мистера Кирка, в том числе одно, которое несправедливо повлияло на нашу семью», — начал Максфилд.

Как он объяснил, его самолет действительно взлетал из Прово, недалеко от места смерти Кирка, и отправился в Пейдж, штат Аризона. Пропал он с радаров по взаимному согласию между Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) в Денвере и его службой безопасности.

«Любое предположение о том, что вчерашние полеты N888KG каким-либо образом связаны с трагическим убийством г-на Кирка является неточным, ложным и не имеет под собой никаких достоверных оснований», — подчеркнул он.

Максфилд добавил, что его семья скорбит по поводу убийства Кирка и выражает соболезнования его близким, то, как произошла его смерть — бессмысленно и ужасающе, и сейчас важно отдавать силы молитве и поддержке родственников погибшего.

Теории заговора вокруг борта N888KG вспыхнули после того, как отставной агент ФБР Джеймс Гальяно заявил, что убийца мог сбежать с места преступления при помощи частного самолета.

Ранее ветеран полиции США раскрыл таинственные знаки охраны перед убийством Кирка.