Владелец пропавшего с радара самолета после убийства Кирка нарушил молчание

Как он объяснил, его самолет действительно взлетал из Прово, недалеко от места смерти Кирка, и отправился в Пейдж, штат Аризона. Пропал он с радаров по взаимному согласию между Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) в Денвере и его службой безопасности.