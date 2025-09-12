Ричмонд
Девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку сообщений СМИ об осквернении Вечного огня — символа воинской славы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 11 сентября. Две несовершеннолетние девочки на Мемориале воинам-рабочим одного из заводов города, на Вечном огне пожарили зефир.

Правоохранители устанавливают личности девочек и их законных представителей. Также выясняются обстоятельства случившегося.

Прокуратура даст оценку действиям законных представителей девочек, а также органов профилактики на предмет полноты и достаточности мер, которые направлены на предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетних.

«МК-Урал» ранее писал, что в Нижнем Тагиле трое подростков, 9-ти и 11-ти лет, бросали комки снега в пламя мемориала «Вечный огонь», который расположен на Площади Славы в Нижнем Тагиле.