Девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 11 сентября. Две несовершеннолетние девочки на Мемориале воинам-рабочим одного из заводов города, на Вечном огне пожарили зефир.
Правоохранители устанавливают личности девочек и их законных представителей. Также выясняются обстоятельства случившегося.
Прокуратура даст оценку действиям законных представителей девочек, а также органов профилактики на предмет полноты и достаточности мер, которые направлены на предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетних.
«МК-Урал» ранее писал, что в Нижнем Тагиле трое подростков, 9-ти и 11-ти лет, бросали комки снега в пламя мемориала «Вечный огонь», который расположен на Площади Славы в Нижнем Тагиле.