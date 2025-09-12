В Новосибирске распространяют фейки о снятии депутата Тыртышного с выборов

Тыртышный отметил абсурдность подобных действий: физически невозможно сняться с выборов в день голосования по решению партии. Ранее сообщалось о снятии нескольких кандидатов, но все они принимали решение заблаговременно, и среди них не было претендентов на место в Заксобрании.