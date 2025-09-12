В Новосибирске распространяют фейки о снятии депутата Тыртышного с выборов

Депутат рассказал о фейковых листовках в почтовых ящиках.
Депутат горсовета от КПРФ Антон Тыртышный, участвующий в выборах в региональное Заксобрание, сообщил в своём телеграм-канале о серии провокаций со стороны конкурентов. По его словам, в почтовых ящиках появились листовки о его якобы снятии с выборов и призывах бойкотировать голосование.
Ситуация оказалась знакомой для политика — аналогичные листовки он уже видел в 2007 году, когда впервые участвовал в выборах в горсовет.
Тыртышный отметил абсурдность подобных действий: физически невозможно сняться с выборов в день голосования по решению партии. Ранее сообщалось о снятии нескольких кандидатов, но все они принимали решение заблаговременно, и среди них не было претендентов на место в Заксобрании.
Политик сообщил о намерении обратиться в полицию из-за распространения ложной информации. Накануне произошла ещё одна провокация: в ночь на 11 сентября неизвестные в медицинских масках расклеили на подъездах листовки, имитирующие его агитационные материалы. Представители «Единой России» уже заявили о своей непричастности к инциденту.