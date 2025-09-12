В Братском районе медведи продолжают выходить к людям. Мужчина заметил, что в трех километрах от села Калтук бурый зверь напал на двух коров, которые были на выпасе. Одна из самок погибла от лап животного. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.