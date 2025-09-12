Ричмонд
В Братском районе медведи продолжают выходить к людям

Недалеко от села Калтук звери напали на корову и поросенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе медведи продолжают выходить к людям. Мужчина заметил, что в трех километрах от села Калтук бурый зверь напал на двух коров, которые были на выпасе. Одна из самок погибла от лап животного. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Следы от еще одного медведя заметили в поселке Чистяково Братского района. Там хищник пришел на приусадебный участок и загрыз поросенка, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Часто стали сталкиваться с медведями и жители Усть-Илимска. В садоводстве «Гидростроитель» дачники увидели зверя, который проявлял агрессивное. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что два случая выхода медведя зафиксировали недалеко от Усть-Илимска. Зверь срывал облепиху с кустов.