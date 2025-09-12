Ричмонд
В Омске двух пешеходов подбросило в воздух после наезда лихача

Пострадавшие — мужчины 67 и 42 лет — получили тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, около 16:10, в Кировском округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На улице Авиационная 36-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», во время попытки завершить обгон, не справился с управлением и выехал на обочину. Там он врезался в два припаркованных автомобиля — ВАЗ-1111 и «Форд Фокус», а также сбил двух пешеходов.

Сила удара была настолько мощной, что обоих мужчин буквально подбросило в воздух. Пострадавшие — мужчины 67 и 42 лет — получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы.

Фото: УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе дома № 8 по улице Авиационной. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, зафиксировали серьезные повреждения всех задействованных автомобилей. Припаркованные машины также получили значительные механические повреждения.

фото: скриншот видео УМВД России по Омской области.

В настоящий момент проводится проверка для установления точных причин и обстоятельств ДТП. Известно, что водитель иномарки родился в 1989 году, однако информация о его стаже вождения и возможных нарушениях пока не разглашается.

Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после завершения проверки.