В Омске двух пешеходов подбросило в воздух после наезда лихача

Вчера днем, около 16:10, в Кировском округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На улице Авиационная 36-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», во время попытки завершить обгон, не справился с управлением и выехал на обочину. Там он врезался в два припаркованных автомобиля — ВАЗ-1111 и «Форд Фокус», а также сбил двух пешеходов.