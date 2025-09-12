Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новые партии БМП-3 и БМД-2

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» и члена бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева, производство бронетехники на предприятиях холдинга осуществляется в круглосуточном режиме. Специалисты продолжают совершенствовать технику с учетом опыта, полученного при эксплуатации в зоне специальной военной операции. Российские военнослужащие высоко оценивают БМП и БМД за их мобильность, мощное вооружение и простоту использования даже в самых сложных условиях, подчеркнул Оздоев. В госкорпорации также добавили, что БМП и БМД остаются самой массовой и востребованной техникой в зоне СВО.