Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новые партии БМП-3 и БМД-2

В российскую армию поступили востребованные боевые машины.
«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации Ростех в преддверии Дня танкиста поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. Также в рамках выполнения гособоронзаказа в войска переданы боевые машины десанта БМД-2 после капитального ремонта с элементами модернизации», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство ТАСС.
В пресс-службе отметили, что поставленные БМП снабжены штатными противокумулятивными решетками, дополнительными броневыми экранами, а также комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, каждая машина получила комплект маскировки «Накидка», изготовленный из синтетических теплоизоляционных и радиопоглощающих материалов для снижения заметности. Все БМП-3 дополнительно оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» и члена бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева, производство бронетехники на предприятиях холдинга осуществляется в круглосуточном режиме. Специалисты продолжают совершенствовать технику с учетом опыта, полученного при эксплуатации в зоне специальной военной операции. Российские военнослужащие высоко оценивают БМП и БМД за их мобильность, мощное вооружение и простоту использования даже в самых сложных условиях, подчеркнул Оздоев. В госкорпорации также добавили, что БМП и БМД остаются самой массовой и востребованной техникой в зоне СВО.
В июле госкорпорация «Ростех» передала ВС РФ обновленные боевые машины пехоты БМП-3. Данная поставка бронетехники отличалась наличием современных защитных компонентов и технологий по снижению заметности на поле боя. Как отмечается, среди внесенных усовершенствований — установка бортовых экранов и решеток, комплексов для защиты верхней полусферы, а также внедрение разнообразных систем маскировки.