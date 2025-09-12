В Уфе женщину осудили за смертельный наезд на пешехода

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Иглинского района. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе прошлого года женщина за рулём «Хендай Солярис» начала движение назад по проезжей части улицы Рихарда Зорге и допустила наезд на 60-летнюю женщину, находящуюся на пешеходном переходе, после чего скрылась с места происшествия.
Потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена в медорганизацию, где скончалась.
Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также взыскал в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.