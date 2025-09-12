Пожар произошел в психиатрической больнице Тамбова

В психиатрической больнице Тамбова произошло возгорание — в результате произошедшего пострадали пять пациентов, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.
Всего из здания эвакуировали более 50 пациентов и сотрудников. Людей, получивших повреждения, госпитализировали в разные больницы с сильными ожогами.
Пожар мог произойти по нескольким причинам. По предварительным данным, пациенты сами могли поджечь палату. На данный момент возгорание ликвидировано, добавили в публикации.
