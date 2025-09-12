Ричмонд
Пожар произошел в психиатрической больнице Тамбова

В психиатрической больнице Тамбова произошло возгорание — в результате произошедшего пострадали пять пациентов, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Всего из здания эвакуировали более 50 пациентов и сотрудников. Людей, получивших повреждения, госпитализировали в разные больницы с сильными ожогами.

Пожар мог произойти по нескольким причинам. По предварительным данным, пациенты сами могли поджечь палату. На данный момент возгорание ликвидировано, добавили в публикации.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что около 30 украинских дронов уничтожили над регионом, пожар ликвидируют на одном из судов в порту Приморск.

6 сентября в Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах города.