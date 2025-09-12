Где находится порт Приморск в Ленобласти, по которому ударили ВСУ. Карта

Помимо этого, в международном аэропорту Пулково был введен план «Ковер» в связи с произошедшими атаками. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло, отменены вылеты в Москву, Архангельск, а также в Новосибирск. Отменены рейсы на прилет из Душанбе, Москвы, Стамбула, Архангельска и Новосибирска.