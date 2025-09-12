Ричмонд
Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму — вердикт суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Источник: РИА "Новости"

В ходе следствия установлено, что 59-летний житель Феодосии самолично вступил в контакт с представителем СБУ в Интернете и был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству против безопасности Российской Федерации.

«По указанию представителя украинской спецслужбы в ноябре 2023 и в апреле 2024 года он извлек из подготовленных для него тайников на кладбище в Джанкойском районе элетродетонатор и бризантное взрывчатое вещество. Из этих предметов и других элементов он у себя в гараже в Феодосии изготовил самодельное взрывное устройство, которое в июле 2024 года по заданию СБУ спрятал возле автодороги Ялта-Севастополь», — сообщили в ведомстве.

Российские спецслужбы пресекли преступную деятельность злоумышленника. Его задержали, а взрывное устройство изъяли.

«СВУ состояло из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1 кг 200 г, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти в 500 г», — рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В ходе судебного заседания он был признан виновным в госизмене, незаконном изготовлении взрывчатки, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Решением суда злоумышленник получил наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей, добавили в ведомстве.