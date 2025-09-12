В Новосибирске пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

Местные жители утверждают, что в прошлом году этот же водитель сбил пешехода насмерть и остался на свободе.
Сегодня ночью в посёлке Маслянино автомобиль под управлением пьяного водителя сначала сбил столб, затем влетел во двор жилого дома и перевернулся, о чём сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».
Местные жители рассказали, что этот водитель уже неоднократно попадался на вождении в нетрезвом виде, причём без прав. Особенно трагичным стал инцидент, произошедший летом этого года, когда мужчина сбил пешехода насмерть. Однако по неизвестным причинам нарушитель до сих пор остаётся на свободе.
Жители посёлка выражают серьёзную обеспокоенность отсутствием должного контроля со стороны сотрудников ДПС.