В Новосибирске пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

Местные жители рассказали, что этот водитель уже неоднократно попадался на вождении в нетрезвом виде, причём без прав. Особенно трагичным стал инцидент, произошедший летом этого года, когда мужчина сбил пешехода насмерть. Однако по неизвестным причинам нарушитель до сих пор остаётся на свободе.