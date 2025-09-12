Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время пожара в психбольнице Тамбова пострадали пять пациентов

В тамбовской психиатрической больнице сегодня около полуночи вспыхнул пожар.

В тамбовской психиатрической больнице сегодня около полуночи вспыхнул пожар. 50 сотрудников и пациентов эвакуировали в срочном порядке, передает SHOT.

Возгорание произошло в одной из палат. Из здания удалось спасти 50 человек, среди которых персонал клиники и подопечные.

Сильные ожоги получили пять пациентов. Всех доставили в разные больницы города. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Предположительно, возгорание устроили сами пациенты медучреждения. В то же время рассматриваются и другие версии происшествия. Установление обстоятельств пожара контролирует региональная прокуратура.

Читайте также: Семь человек получили ранения в результате атаки беспилотников на пассажирский автобус в Брянской области.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.