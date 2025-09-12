Во время пожара в психбольнице Тамбова пострадали пять пациентов

В тамбовской психиатрической больнице сегодня около полуночи вспыхнул пожар. 50 сотрудников и пациентов эвакуировали в срочном порядке, передает SHOT.
Возгорание произошло в одной из палат. Из здания удалось спасти 50 человек, среди которых персонал клиники и подопечные.
Сильные ожоги получили пять пациентов. Всех доставили в разные больницы города. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Предположительно, возгорание устроили сами пациенты медучреждения. В то же время рассматриваются и другие версии происшествия. Установление обстоятельств пожара контролирует региональная прокуратура.
