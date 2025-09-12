Ричмонд
Прах убитого на Burning Man в США уроженца Омска Круглова доставят в Россию

​Игорь Круглов сообщил, что надеется на следующей неделе получить прах убитого в США сына для захоронения в России. Средства на транспортировку собрали друзья погибшего.

Источник: Аргументы и факты

Прах убитого на фестивале искусств Burning Man («Горящий человек») в штате Невада уроженца Омска Вадима Круглова доставят в Россию для захоронения, сообщил aif.ru отец погибшего мужчины Игорь Круглов.

«Мне сейчас важно скорее получить прах сына в России. На следующей неделе доверенные люди всё сделают, надеюсь. Там был создан фонд по сбору средств на кремацию, прощание и транспортировку праха в Москву», — сообщил Игорь Круглов.

Напомним, 37-летний Вадим Круглов был одним из 80 тысяч участников Burning Man и представил инсталляцию Mirror Heart («Зеркальное сердце»). Трагедия произошла в палатке, где возник конфликт между Вадимом и неизвестным лицом. Daily Mail, ссылаясь на свои источники, писало, что мужчина получил несколько ножевых ранений. Кроме того, издание называло произошедшее «намеренным убийством».

Ранее сообщалось, что друзья Вадима Круглова собрали почти 16 тыс. долларов для транспортировки его тела в Россию.