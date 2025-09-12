Прах убитого на Burning Man в США уроженца Омска Круглова доставят в Россию

Напомним, 37-летний Вадим Круглов был одним из 80 тысяч участников Burning Man и представил инсталляцию Mirror Heart («Зеркальное сердце»). Трагедия произошла в палатке, где возник конфликт между Вадимом и неизвестным лицом. Daily Mail, ссылаясь на свои источники, писало, что мужчина получил несколько ножевых ранений. Кроме того, издание называло произошедшее «намеренным убийством».