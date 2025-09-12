«Победа» изменила расписание полётов из-за ограничений в Пулково

Ночью над Ленинградской областью система ПВО уничтожила более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. А к 6 утра сбито уже более 30 дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково ввёл частичные ограничения на регистрацию рейсов по внутренним направлениям. Данное решение было принято для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале. Администрация обещала оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях и принесла извинения за причиненные неудобства.