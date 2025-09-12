Ричмонд
Поход в аптеку обернулся для минчанина уголовным делом. Что произошло

Минчанин обратился в одну из аптек столицы с поддельным рецептом. О подробностях произошедшего информирует Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.

Источник: БЕЛТА

У фармацевта подлинность рецепта, который предъявил житель Минска, вызвала сомнения. Она вызвала милицию. Правоохранители изъяли рецепт и направили его на экспертизу. Установлено, что оттиск штампа с указанием учреждения здравоохранения, а также оттиск печати с данными врача — это их изображения, которые выполнены способом струйной печати. Подпись от имени врача выполнена способом струйной печати с последующей обводкой пишущим узлом роллерного типа пастой сине-фиолетового цвета для шариковых ручек. Возбуждено уголовное дело.