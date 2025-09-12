В Бурятии задержали мужчину, который выстрелил в подростка. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, в вечернее время неизвестный выстрелил из окна квартиры с помощью пневматического оружия в сторону 13-летней девочки, которая была в этот момент во дворе дома. Пуля попала прямо в спину. Снаряд пробил материал кожаной куртки и задел лопатку, оставив на теле огромную, в десять сантиметров, гематому. Сила удара была такой, что пуля деформировалась.
— Опытные следователи и криминалисты отправились на место происшествия. Там они обнаружили следы от пуль из оружия, — уточнили в следственном комитете.
Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.
В ходе расследования, изучив траекторию выстрелов, удалось найти место их производства. Затем был установлен и задержан мужчина, у которого дома обнаружили несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним. Задержанному предъявлены обвинения, в данный момент рассматривается вопрос о его заключении под стражу в качестве меры пресечения.