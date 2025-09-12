В Бурятии задержали мужчину, который выстрелил в подростка. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, в вечернее время неизвестный выстрелил из окна квартиры с помощью пневматического оружия в сторону 13-летней девочки, которая была в этот момент во дворе дома. Пуля попала прямо в спину. Снаряд пробил материал кожаной куртки и задел лопатку, оставив на теле огромную, в десять сантиметров, гематому. Сила удара была такой, что пуля деформировалась.