Тройное столкновение в Чанах унесло жизнь пассажирки в Новосибирской области

Водитель «Джили» не пропустил «УАЗ» при выезде на главную дорогу, после чего произошло столкновение с «КамАЗом».
Трагическое ДТП случилось 12 сентября около 10:50 на автодороге «Чаны — Песчаное озеро», о чём сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.
49-летний водитель автомобиля «Джили» ехал из рабочего посёлка Чаны в сторону села Старые Карачи. При выезде на автодорогу К-02 «Чаны — Венгерово — Кыштовка» онне уступил дорогу и столкнулся с «УАЗом» под управлением 53-летнего водителя. После этого «Джили» врезался в остановившийся «КамАЗ», который пропускал машины на главной дороге. В результате удара «УАЗ» опрокинулся.
В аварии погибла пассажирка «Джили» 1952 года рождения. Ещё одна пассажирка, 1955 года рождения, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Чановскую районную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.