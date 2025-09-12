Тройное столкновение в Чанах унесло жизнь пассажирки в Новосибирской области

49-летний водитель автомобиля «Джили» ехал из рабочего посёлка Чаны в сторону села Старые Карачи. При выезде на автодорогу К-02 «Чаны — Венгерово — Кыштовка» онне уступил дорогу и столкнулся с «УАЗом» под управлением 53-летнего водителя. После этого «Джили» врезался в остановившийся «КамАЗ», который пропускал машины на главной дороге. В результате удара «УАЗ» опрокинулся.