В психбольнице Тамбова из-за пожара пострадали пять пациентов

На момент инцидента из здания были оперативно эвакуированы порядка 50 человек, включая пациентов и персонал. Всех пострадавших с серьезными ожогами доставили в городские больницы. В настоящее время двое раненых остаются в критическом состоянии. Следственные органы рассматривают несколько возможных причин возникновения пожара, в том числе не исключают версию о том, что возгорание могло быть спровоцировано самими пациентами. На данный момент пожар полностью потушен.