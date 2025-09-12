В психбольнице Тамбова из-за пожара пострадали пять пациентов

Пожар в психбольнице начался в одной из палат (архивное ото).
В ночь на 12 сентября в Тамбове произошел пожар в областной психиатрической больнице на улице Московской. Возгорание началось около полуночи в одной из палат медучреждения. В результате пострадали пять пациентов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил telegram-канал Shot.
«Пожар произошел в психбольнице в Тамбове. Пострадали пять пациентов, двое из них в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал.
На момент инцидента из здания были оперативно эвакуированы порядка 50 человек, включая пациентов и персонал. Всех пострадавших с серьезными ожогами доставили в городские больницы. В настоящее время двое раненых остаются в критическом состоянии. Следственные органы рассматривают несколько возможных причин возникновения пожара, в том числе не исключают версию о том, что возгорание могло быть спровоцировано самими пациентами. На данный момент пожар полностью потушен.
В Подмосковье 10 сентября произошел крупный пожар на складе в поселке Некрасовский. На место происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб. Также были эвакуированы расположенные рядом конюшни. По словам очевидцев, пожар был виден даже из соседних Химок. Что происходило в подмосковном городе — в материале URA.RU.