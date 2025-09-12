Сотрудник омского завода отсудил 700 тысяч рублей за травму руки

Несчастный случай с оператором производственного цеха во время работы. Согласно материалам дела, мужчина загружал материал в бункер станка, когда перчатка на его правой руке зацепилась за шнек. Кисть была затянута внутрь механизма, что привело к тяжелым травмам: обширным ранам, повреждению мягких тканей и костей, а также разрушению пальцев на уровне фаланг.