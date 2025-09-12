Сотрудник омского завода отсудил 700 тысяч рублей за травму руки

В Омске мужчина отсудил у своего работодателя 700 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда и вреда здоровью. Как рассказали омские судебные приставы, исполнительное производство в отношении работодателя завершено и пострадавший получил положенную сумму.
Несчастный случай с оператором производственного цеха во время работы. Согласно материалам дела, мужчина загружал материал в бункер станка, когда перчатка на его правой руке зацепилась за шнек. Кисть была затянута внутрь механизма, что привело к тяжелым травмам: обширным ранам, повреждению мягких тканей и костей, а также разрушению пальцев на уровне фаланг.
Проверка Прокуратуры Омской области выявила серьезные нарушения трудового законодательства на предприятии. Выяснилось, что сотрудники недостаточно обучены технике безопасности, администрация не контролирует работу на опасных участках, а медицинская помощь была оказана с опозданием. На предприятии также отсутствовал медицинский работник и необходимые средства первой помощи.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда для пострадавшего. Суд частично удовлетворил иск и обязал компанию выплатить мужчине 700 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов по Октябрьскому административному округу города Омска. После возбуждения исполнительного производства компания оперативно перевела денежные средства пострадавшему.