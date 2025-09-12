В Подмосковье задержали россиянина за финансирование ВСУ

«Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации, — отметили в ФСБ. — Установлено, что с января 2024 по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ».