Жителей российского города напугала неожиданная взрывная волна

Причиной громкого шума (предположительно, взрыва), который напугал жителей Тюмени минувшей ночью, оказался демонтаж старого здания элеватора. Об этом корреспонденту 72.RU сообщил местный житель, проходивший утром мимо территории.
По его словам, он поинтересовался у охраны, однако на объект его не пропустили. Тем не менее сотрудники подтвердили, что действительно ведется демонтаж. Очевидец сделал несколько снимков, на которых запечатлены обломки, лежащие у подножия здания.
Громкий звук прозвучал 11 сентября 2025 года, около 22:30, после чего взрывная волна докатилась до домов на улице Судостроителей. Очевидцы утверждают, что колебания были настолько ощутимыми, что стены и окна в квартирах задрожали.
Некоторые жильцы признались, что испугались возможного разрушения стекол. Также отмечается, что несколько патрульных автомобилей направлялись к элеватору, намеченному под снос в ближайшее время.
При этом официальных комментариев от экстренных служб, полиции и МЧС по поводу произошедшего пока не поступало.
Читайте также: Раскрыты неожиданные детали приговора по делу о попытке теракта в РУДН.