Выследили: нашедшему американское прибежище «главному по пыткам» спокойно отсидеться не удалось

Не подлежит сомнению, насколько хорошо Сабети и его семья жили в США с тех пор, как прибыли во Флориду в 1978 году, покинув Тегеран всего за несколько недель до исламской революции 1979 года. Сабети, которые, согласно просочившимся документам Госдепартамента, смогли перевести из Ирана значительную сумму денег — по словам одного источника, более 20 миллионов долларов — после прибытия изменили свои имена на западные, став Питером и Нэнси.