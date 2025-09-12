Выследили: нашедшему американское прибежище «главному по пыткам» спокойно отсидеться не удалось

После тихой жизни во Флориде предполагаемый «главный мучитель» свергнутого шаха Ирана теперь должен предстать перед судом. Парвиз Сабети создал анонимную новую жизнь для своей семьи, но теперь ему грозит судебный иск на сумму 225 миллионов долларов за зверства, совершенные в тюрьмах Тегерана и других местах во времена шахского режима.
Соседи в престижном районе Флориды Уиндермир знают их как Питера и Нэнси, на вид дружелюбную пару пенсионеров, которым они машут на утренних прогулках, и которые, похоже, всегда рады визитам своих двух взрослых дочерей высокого полета, одна из которых является уважаемым профессором естественных наук в Гарвардском университете, пишет The Guardian.
Однако за высокими стенами их особняка на берегу озера стоимостью 3,6 миллиона долларов скрывается более мрачная и тщательно охраняемая реальность: «Питер» на самом деле Парвиз Сабети, предполагаемый глава тайной полиции и главный палач бывшего шаха дореволюционного правительства Ирана, которому теперь грозит судебный иск во Флориде на 225 миллионов долларов за зверства совершенные в тюрьмах Тегерана и других местах.
В прошлом месяце судья окружного суда постановил, что 89-летний Сабети, который после бегства с родины в 1978 году начал новую успешную и анонимную жизнь для себя и своей семьи, должен предстать перед судом по делу, возбужденному тремя истцами, которые называют себя бывшими политическими заключенными.
В судебных документах истцы утверждают, что они были в числе тысяч людей, которых Савак, печально известное своей жестокостью иранское агентство внутренней безопасности и разведки, объявило противниками шаха и подвергло насилию по личному указанию Сабети, включая изнасилования, удары током, попытки утопления и принудительное удаление ногтей.
Одним из особенно варварских приспособлений, по их утверждению, был «Аполлон», электрический стул, названный в честь ранней космической программы США, который отличался металлическим шлемом, который усиливал крики жертв для их собственных ушей.
Парвиз Сабети публично не отреагировал на утверждения, содержащиеся в судебных документах, но ранее отрицал, что Савак пытала задержанных, и утверждал, что он «всегда выступал против пыток».
В то время как местонахождение Сабети оставалось неизвестным на протяжении большей части 45 лет, его положение в иранском правительстве и предполагаемая роль в качестве архитектора жестокости в качестве директора департамента внутренней безопасности Савак — нет, пишет The Guardian.
В секретном анализе Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), подготовленном в 1978 году и опубликованном только в 2018 году, Сабети был назван яростно верным союзником шаха и был «широко признан одним из самых могущественных и внушающих страх людей в шахском режиме, наделенным полномочиями задерживать, допрашивать и преследовать оппонентов по всей стране», — говорится в иске.
Оценки числа жертв «Савак» в период с момента основания агентства в 1957 году до его роспуска в 1979 году разнятся, но известно, что многие тысячи людей были задержаны и подвергнуты пыткам, а еще по меньшей мере несколько сотен были убиты.
Трое истцов, иранские мужчины, проживающие в Калифорнии, в возрасте от 68 до 85 лет, утверждают, что Савак похитила их в Тегеране, избивала, заставляя дать ложные признания, и они отбыли тюремное заключение. Ходатайство адвокатов Сабети о прекращении дела в связи с нарушением срока давности было отклонено судьей окружного суда центрального округа Флориды Грегори Преснеллом 12 августа. Судебное разбирательство может состояться в начале следующего года.
Согласно иску, Сабети «провел последние четыре десятилетия вне поля зрения общественности, скрывая свое местонахождение и личность». Он и его 75-летняя жена Насрин, возможно, даже остались бы инкогнито, если бы одна из его дочерей непреднамеренно не «раскрыла» его в твите, опубликованном в феврале 2023 года, где он был запечатлен на митинге в Лос-Анджелесе, осуждающем исламское правительство Ирана, отмечает The Guardian.
Хотя раскрытие информации, возможно, было непреднамеренным и непосредственно привело к тому, что адвокаты истцов смогли найти его и подать иск, некоторые полагают, что это было частью кампании иранской диаспоры в США, направленной на то, чтобы помочь «санировать» историю свергнутого правительства бывшего шаха и создать импульс и поддержку за новый прозападный режим.
Реза Пехлеви, которого иногда называют «наследным принцем» Ирана как сына бывшего шаха Мохаммада Резы Пехлеви, рассказал The Guardian в интервью 2023 года, в разгар анти-тегеранских протестов, что он работает с союзниками над разработкой хартии демократических принципов, которой должно следовать любое новое иранское правительство. С тех пор он заявил, что готов сменить верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и стать временным главой государства.
Сабети, тем временем, работал «советником Пехлеви по безопасности», согласно статье, опубликованной в 2023 году на веб-сайте Национального совета сопротивления Ирану, коалиции иранских политических деятелей, позиционирующей себя как парламент в изгнании.
Попытки The Guardian связаться с Сабети не увенчались успехом, включая электронные письма и звонки ему домой, а также сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию всем четырем его адвокатам, указанным в судебных документах.
Не подлежит сомнению, насколько хорошо Сабети и его семья жили в США с тех пор, как прибыли во Флориду в 1978 году, покинув Тегеран всего за несколько недель до исламской революции 1979 года. Сабети, которые, согласно просочившимся документам Госдепартамента, смогли перевести из Ирана значительную сумму денег — по словам одного источника, более 20 миллионов долларов — после прибытия изменили свои имена на западные, став Питером и Нэнси.
Используя эти псевдонимы, Сабети основал компанию, которая впоследствии стала успешной компанией по развитию недвижимости в центральной Флориде. Сабети, его жена и две дочери числятся директорами нескольких все еще действующих компаний в бизнес-базе данных штата Флорида.
Публичные записи, с которыми ознакомилась The Guardian, показывают, что семья Сабети владеет по меньшей мере восемью объектами недвижимости в округе Ориндж, включая особняк в Уиндермире с пятью спальнями и шестью ванными комнатами, приобретенный за 3,5 миллиона долларов в августе 2005 года.
Госдепартамент и ЦРУ не ответили на вопросы об иммиграционном статусе Сабети в США или основаниях, на которых они были впервые допущены в страну в 1978 году. Однако и Парвиз, и Насрим Сабети активно регистрируются избирателями во Флориде, и записи показывают, что они голосовали на президентских выборах 2024 года, а это означает, что оба являются гражданами США.
Соседка сказала, что часто видела эту пару на прогулках, но, по-видимому, Сабети в основном ценили уединение. В их доме почти всегда было тихо, за исключением редких визитов их дочерей.
Генеральный прокурор Флориды от Республиканской партии Джеймс Утмайер не ответил на вопрос о том, начнет ли он уголовное расследование деятельности Сабети, как он это делал ранее в отношении других людей во Флориде, обвиняемых в гнусных преступлениях за рубежом.
Сара Колон, адвокат истцов, приветствовала решение Преснелла отклонить просьбу Сабети об увольнении и сохранить анонимность ее клиентов, которые заявили, что с момента подачи иска они подвергались угрозам убийством и запугиванию.
«Эти решения являются положительным результатом для лиц, переживших пытки, которые добиваются привлечения к ответственности и правосудия. Это дело не только о том, чтобы покончить с безнаказанностью, но и о том, чтобы подтвердить, что лица, пережившие пытки, имеют право добиваться правосудия и восстанавливать свое достоинство без страха», — сказала она.
Иранский коллектив за справедливость и подотчетность, группа защиты интересов жертв пыток и их семей, заявила, что надеется, что дело Сабети поможет положить конец «циклу насилия», который наблюдался в Иране во времена шахского режима и сменившего его правительства исламских фундаменталистов.
«Послание должно быть ясным и простым: все жертвы заслуживают правосудия, и все, кто причастен к пыткам и репрессиям, должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении представителя группы. — Только благодаря справедливости и подотчетности мы сможем преодолеть ужасающее насилие и репрессии, которые правили Ираном на протяжении десятилетий».