Суд в Петербурге избрал меру пресечения фигурантам дела ГК «Лидер Консалт»

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, обвиняемые разработали преступный план по организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан путем оформления им документов и дальнейшего трудоустройства в строительных и клининговых фирмах, а также в сервисах доставки. Официальными работодателями числились организации группы, которые на самом деле никакую хозяйственную деятельность не вели, были зарегистрировали лишь для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов.