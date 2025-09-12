Суд в Петербурге избрал меру пресечения фигурантам дела ГК «Лидер Консалт»

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, обвиняемые разработали преступный план по организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан путем оформления им документов и дальнейшего трудоустройства в строительных и клининговых фирмах, а также в сервисах доставки. Официальными работодателями числились организации группы, которые на самом деле никакую хозяйственную деятельность не вели, были зарегистрировали лишь для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов.
В зависимости от роли каждому фигуранту избрана разная мера пресечения: в частности, Дмитрий Ким, Сергей Полукаров и Залим Накацев отправлены под стражу, Елена Сорока отделалась домашним арестом.
Срок избранной меры — до 9 ноября, уточнили в пресс-службе судов. По остальным обвиняемым решение будет принято позднее.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности по делу ГК «Лидер Консалт» в Петербурге было проведено свыше 60 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. По их итогам для проведения процессуальных действий в следственные органы доставили несколько десятков человек.