ЕС назвал дату публикации нового пакета антироссийских санкций

Кроме того, ЕС намерен расширить ограничения против российских платежных систем и эмитентов карт UnionPay — этим компаниям ранее удавалось сохранять доступ к зарубежным рынкам даже после приостановки работы Visa и Mastercard. С 2025 года карты Россельхозбанка уже не обслуживаются в ряде стран, включая Европу, Индию, Канаду и Японию; теперь под угрозой оказались и остальные эмитенты.