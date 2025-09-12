Ричмонд
Липовых таксистов вычислили в Воронеже

Прокуратура Воронежской области выявила нарушения в работе областного министерства промышленности и транспорта.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Как оказалось, в реестр такси были включены автомобили, которые вовсе не занимались перевозками. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что лжетаксисты попали в реестр, чтобы не платить штрафы — автомобилисты регулярно выезжали на выделенные для автобусов и такси полосы.

Теперь же такой возможности у липовых таксистов не будет, все их разрешительные документы были аннулированы. Что касается министерства промышленности и транспорта, где допустили нарушение, то прокуратура ранее внесла ведомству представление об устранении нарушений. В дальнейшем работу по выявлению фальшивых таксистов намерены продолжить.