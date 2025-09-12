Отмена и задержка авиарейсов 12 сентября: онлайн-табло

Наиболее сложная ситуация отмечается в аэропорту Пулково в Петербурге, где задержали и отменили десятки рейсов. По информации Минобороны, за ночь силами ПВО над территорией России был уничтожен 221 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Из них 28 дронов сбито над Ленинградской областью. При этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о результате, превышающем данные федерального ведомства: по его словам, в небе над областью перехватили более 30 целей.