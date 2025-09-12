Делом убитого на Burning Man в США омича Круглова может заняться ФБР

«Какие могут быть версии у друзей?! Они не ведут следствие, — сказал Круглов, отвечая на вопрос издания о возможных причинах убийства сына, было ли оно случайным или спланированным. — Вадим был неконфликтным человеком. О врагах мне неизвестно. Мне сейчас важно скорее получить его прах в России. На следующей неделе доверенные люди, надеюсь, всё сделают».