Делом убитого на Burning Man в США омича Круглова может заняться ФБР

Делом убитого на фестивале искусств Burning Man («Горящий человек») в штате Невада уроженца Омска Вадима Круглова может заняться ФБР.
Ранее с просьбой привлечь к расследованию Бюро к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу обратился отец погибшего мужчины Игорь Круглов.
Как он объяснил aif.ru, у федеральной службы больше возможностей для поиска преступника.
«На данный момент по расследованию у меня никаких сведений нет. В обращении я сказал о необходимости привлечения ФБР, потому что у него выше уровень возможностей для расследования», — отметил Игорь Круглов.
По его словам, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается лишь местный шериф.
«Какие могут быть версии у друзей?! Они не ведут следствие, — сказал Круглов, отвечая на вопрос издания о возможных причинах убийства сына, было ли оно случайным или спланированным. — Вадим был неконфликтным человеком. О врагах мне неизвестно. Мне сейчас важно скорее получить его прах в России. На следующей неделе доверенные люди, надеюсь, всё сделают».
Напомним, 37-летний Вадим Круглов был одним из 80 тысяч участников Burning Man и представил инсталляцию Mirror Heart («Зеркальное сердце»). Трагедия произошла в палатке, где возник конфликт между Вадимом и неизвестным лицом. Daily Mail, ссылаясь на свои источники, писало, что мужчина получил несколько ножевых ранений. Кроме того, издание называло произошедшее «намеренным убийством».
Ранее сообщалось, что друзья Вадима Круглова собрали почти 16 тыс. долларов для транспортировки его тела в Россию.