Житель Крыма получил 17 лет колонии за подготовку теракта

Севастопольский суд вынес приговор жителю Крыма за участие в подготовки теракта. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Вынесен приговор суда агенту украинских спецслужб, задержанному сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за изготовление СВУ для подготовки диверсионно-террористических актов на Крымском полуострове», — сказано в материалах дела.
Следствием установлено, что 60-летний житель Феодосии по собственной инициативе вступил в контакт с представителями СБУ, предложив помощь и сотрудничество.
По заданию украинского куратора он изъял из тайников под Джанкоем компоненты взрывного устройства. Собрав СВУ, он заложил его в Балаклавском районе Севастополя на трассе.
По данным следствия, взрывчатка весом свыше 1,2 килограммов состояла из бризантного взрывчатого вещества, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и гвоздей весом почти полкилограмма.
После задержания мужчину обвинили в госизмене. Ему присудили 17 лет колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.
