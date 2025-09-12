Уголовное дело возбудили после крушения самолета Ан-2 в Ростовской области

После крушения легкомоторного самолета АН-2 в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
— Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Рассматриваются различные версии случившегося. Для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены летно-техническая, химическая, судебно-медицинская экспертизы, — прокомментировали в ведомстве.
По данным следствия, об инциденте с Ан-2 стало известно утром 9 сентября 2025 года. Падение воздушного судна произошло в южном направлении от хутора Морозов. Пилот погиб на месте от полученных травм.
Ранее расследование по факту крушения самолета начали представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и транспортной прокуратуры.