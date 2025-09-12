Уголовное дело возбудили после крушения самолета Ан-2 в Ростовской области

После крушения легкомоторного самолета АН-2 в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.