Житель Башкирии убил мужчину 16 ударами по голове и телу

По данным прокуратуры РБ, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как выяснило следствие, в марте текущего года между двумя пьяными мужчинами около домов по улице Энергетиков произошел конфликт. Злоумышленник избил своего оппонента, нанеся не менее 16 ударов в область головы и туловища. Потерпевший был доставлен в медорганизацию, где спустя несколько недель от полученных травм скончался.