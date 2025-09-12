Ричмонд
Житель Башкирии убил мужчину 16 ударами по голове и телу

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Источник: Башинформ

По данным прокуратуры РБ, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как выяснило следствие, в марте текущего года между двумя пьяными мужчинами около домов по улице Энергетиков произошел конфликт. Злоумышленник избил своего оппонента, нанеся не менее 16 ударов в область головы и туловища. Потерпевший был доставлен в медорганизацию, где спустя несколько недель от полученных травм скончался.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.