Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала россиянина в Подмосковье, финансировавшего ВСУ

Россиянин, финансирующий ВСУ, собирался покинуть РФ и участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Климовске сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который занимался финансированием Вооруженных сил Украины. Мужчина намеревался покинуть страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление от ФСБ.

«Установлено, что с января 2024 по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ», — говорится в статье издания.

Отмечается, что задержанный планировал в скором времени выехать за пределы России и принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, задержанный склонял знакомых к вступлению в ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержала украинского агента в Крыму. Он собирал данные о российских военных и передавал их спецслужбам Украины.