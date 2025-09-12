ФСБ задержала россиянина в Подмосковье, финансировавшего ВСУ

В Климовске сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который занимался финансированием Вооруженных сил Украины. Мужчина намеревался покинуть страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление от ФСБ.
«Установлено, что с января 2024 по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ», — говорится в статье издания.
Отмечается, что задержанный планировал в скором времени выехать за пределы России и принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, задержанный склонял знакомых к вступлению в ВСУ.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержала украинского агента в Крыму. Он собирал данные о российских военных и передавал их спецслужбам Украины.