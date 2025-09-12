Душераздирающая причина: более тысячи жертв самого громкого теракта не опознаны до сих пор

Вопрос об установлении окончательных жертв 11 сентября еще более осложнился в связи с реконструкцией места, где произошло нападение. В 2013 году при строительстве части нового Всемирного торгового центра строители обнаружили 60 грузовиков с мусором, в которых, возможно, находились человеческие останки. Открытие было сделано примерно через 11 лет после того, как в 2002 году завершились основные работы по просеиванию и сортировке мусора на свалке Fresh Kills.