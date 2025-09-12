Лаборатория, отвечающая за идентификацию жертв теракта в США 11 сентября 2001 года, раскрыла, почему почти половина их работы остается незавершенной более двух десятилетий спустя.
Управление Главного судмедэксперта Нью-Йорка (OCME) сообщило, что останки примерно 1100 человек, находившихся во Всемирном торговом центре, до сих пор не подтверждены из-за недостаточного количества образцов ДНК, пишет Daily Mail.
По словам бывшего офицера полиции Нью-Йорка, который провел несколько недель в яме, извлекая останки погибших, практически нет шансов на то, что все жертвы когда-либо будут опознаны сейчас или в будущем. Анонимный источник сообщил Daily Mail: «Время и воздух изменили все. Я не знаю, сможет ли наука когда-нибудь найти их все».
Сотрудник службы экстренного реагирования на теракты 11 сентября отметил, что тысячи полицейских, пожарных и добровольцев в течение нескольких месяцев работали прямо посреди тлеющих обломков, непреднамеренно загрязняя место преступления.
11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* (запрещенная в России террористическая организация. — «МК») угнали два самолета и врезались на них в нью-йоркские башни-близнецы, в результате чего здания обрушились и погибло около 2753 человек. Однако многие семьи так и не смогли обрести покой, поскольку останки их близких были серьезно повреждены огнем, водой и реактивным топливом после обрушения башен, отмечает Daily Mail.
Несмотря на 24-летний прогресс в области анализа ДНК, большая часть останков, извлеченных из руин в эпицентре взрыва, подверглась такой деградации, что ученые не могут найти генетические соответствия их родственникам.
Источник Daily Mail добавил, что ветер в центре Манхэттена унес много слабых следов человеческих останков, и поиски еще больше осложнились, когда большая часть обломков была перевезена на свалку Fresh Kills на Стейтен-Айленде, примерно в 15 милях от места захоронения.
«Вы не знаете, как это хранилось. Это было не в вакуумной упаковке. Оглядываясь назад, спустя 20 лет, вы никогда не сможете найти всех», — рассказал ветеран полиции Нью-Йорка.
Примерно 1,5 миллиона тонн обломков были перевезены грузовиками и лодками из эпицентра теракта.
Согласно исследованию 2011 года, опубликованному в журнале BMC Public Health, в ходе просеивания и сортировки на Стейтен-Айленде было обнаружено 4257 фрагментов человеческих останков и 54 000 личных вещей жертв.
Несмотря на то что была найдена буквально гора улик, время продолжало работать против судебных следователей в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Эта новость появилась после того, как лаборатория ДНК-криминалистики OCME объявила, что благодаря усовершенствованиям в судебной медицине за последние годы были успешно идентифицированы три человека, в результате чего общее число идентифицированных жертв достигло 1653. В августе в ходе последнего лабораторного анализа были выявлены Райан Фитцджеральд, 26 лет, из Нью-Йорка; Барбара Китинг, 72 года, из Палм-Спрингс, Калифорния; и еще одна взрослая женщина, семья которой попросила сохранить анонимность.
Доктор Джейсон Грэм, главный судмедэксперт Нью-Йорка, заявил в своем заявлении: «Спустя почти 25 лет после катастрофы во Всемирном торговом центре наша приверженность поиску пропавших без вести и возвращению их близким остается такой же сильной, как и прежде».
Вопрос об установлении окончательных жертв 11 сентября еще более осложнился в связи с реконструкцией места, где произошло нападение. В 2013 году при строительстве части нового Всемирного торгового центра строители обнаружили 60 грузовиков с мусором, в которых, возможно, находились человеческие останки. Открытие было сделано примерно через 11 лет после того, как в 2002 году завершились основные работы по просеиванию и сортировке мусора на свалке Fresh Kills.
Сегодня, спустя 24 года после теракта, OCME по-прежнему хранит еще одно надежное хранилище человеческих останков на уровне коренных пород в эпицентре.
Здесь хранится более 8000 неопознанных фрагментов костей и образцов тканей, найденных в башнях-близнецах, которые эксперты все еще анализируют в надежде найти больше совпадений ДНК.
Однако науке, возможно, потребуется еще больше прорывов в изучении ДНК, чтобы преодолеть растущий список факторов, которые мешали лаборатории OCME подтвердить личность жертв. Помощник директора отдела судебной биологии OCME Марк Дезире сказал NPR: «Огонь, вода, которая использовалась для тушения пожара, солнечный свет, плесень, бактерии, насекомые, реактивное топливо, дизельное топливо, химикаты в этих зданиях — все это разрушает ДНК».
Дезире отметил, что он все еще рассчитывает на то, что прорывы произойдут в будущем, чтобы Нью-Йорк смог раскрыть дело о 1100 неопознанных жертвах 11 сентября: «Мы просто продолжаем возвращаться к тем образцам, в которых не было ДНК. Теперь технология стала лучше, и мы можем делать то, что даже в прошлом году не могли».