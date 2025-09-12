Силовикам в Подмосковье попался россиянин, переводивший деньги ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Климовске мужчину, который переводил денежные средства для поддержки Вооруженных сил Украины. В его отношении возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в ЦОС ФСБ России.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации, — передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.
Злоумышленник не только переводил деньги для финансирования ВСУ, но и пропагандировал вступление в ряды противника. Подозреваемый намеревался прибыть на Украину для участия в боевых действиях на стороне врага. На данный момент мужчину заключили под стражу. Правоохранители продолжают следственные мероприятия по этому делу.
До этого в Москве осудили супружескую пару за госизмену. Мужчина и его жена собирали и передавали сведения о военных объектах в столице и Подмосковье представителю Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет. Также их обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.