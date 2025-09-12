Контрабандист пытался ввезти в Нижний Новгород крупную партию бриллиантов

Жителя Нижегородской области задержали за контрабанду драгоценностей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.
Мужчина вывез с территории РФ ювелирные изделия, инкрустированные недрагоценными камнями. По приезде в ОАЭ приобрел 15 бриллиантов и заменил камни в украшениях с целью сокрытия ввоза драгоценностей.
Прибыв на территорию России, он прошел таможенный контроль, не заявив о наличии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В «зеленом коридоре» злоумышленник был задержан сотрудниками Приволжской оперативной таможни.
Рыночная стоимость незаконно ввезенных бриллиантов превысила 2 млн рублей.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.