Контрабандист пытался ввезти в Нижний Новгород крупную партию бриллиантов

Их стоимость превышает 2 млн рублей.

Источник: Время

Жителя Нижегородской области задержали за контрабанду драгоценностей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Мужчина вывез с территории РФ ювелирные изделия, инкрустированные недрагоценными камнями. По приезде в ОАЭ приобрел 15 бриллиантов и заменил камни в украшениях с целью сокрытия ввоза драгоценностей.

Прибыв на территорию России, он прошел таможенный контроль, не заявив о наличии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В «зеленом коридоре» злоумышленник был задержан сотрудниками Приволжской оперативной таможни.

Рыночная стоимость незаконно ввезенных бриллиантов превысила 2 млн рублей.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.