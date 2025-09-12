Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском ввели карантин из-за сибирской язвы

В поселке Первомайский обнаружили у мертвой коровы обнаружили сибирскую язву.

В посёлке Первомайский под Красноярском введён карантин по сибирской язве. Указ о введении карантина 11 сентября подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В Емельяновском районе Красноярского края выявлены очаги сибирской язвы. Возбудитель заболевания обнаружен у павшей коровы на частном подворье в посёлке Первомайский.

Постановлением губернатора вокруг очагов инфекции установлена карантинная зона радиусом 3 км и угрожаемая зона — 20 км. Ограничительные мероприятия продлятся до 29 сентября.

На время карантина запрещён ввоз и вывоз животных, а также въезд на территорию посторонних лиц. На въезде в посёлок организован ветеринарный контроль. За людьми, контактировавшими с больным животным, установлено медицинское наблюдение.

Отметим, что поселок Первомайский находится в 70 км от Красноярска.

Сибирская язва — опасное заболевание, передающееся от животного к человеку. Споры возбудителя инфекции очень устойчивы во внешней среде. При поражении сибирская язва в 90% приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за неделю около восьми тысяч человек заболели ОРВИ.