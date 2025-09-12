Под Красноярском ввели карантин из-за сибирской язвы

В посёлке Первомайский под Красноярском введён карантин по сибирской язве. Указ о введении карантина 11 сентября подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В Емельяновском районе Красноярского края выявлены очаги сибирской язвы. Возбудитель заболевания обнаружен у павшей коровы на частном подворье в посёлке Первомайский.
Постановлением губернатора вокруг очагов инфекции установлена карантинная зона радиусом 3 км и угрожаемая зона — 20 км. Ограничительные мероприятия продлятся до 29 сентября.
На время карантина запрещён ввоз и вывоз животных, а также въезд на территорию посторонних лиц. На въезде в посёлок организован ветеринарный контроль. За людьми, контактировавшими с больным животным, установлено медицинское наблюдение.
Отметим, что поселок Первомайский находится в 70 км от Красноярска.
Сибирская язва — опасное заболевание, передающееся от животного к человеку. Споры возбудителя инфекции очень устойчивы во внешней среде. При поражении сибирская язва в 90% приводит к летальному исходу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за неделю около восьми тысяч человек заболели ОРВИ.