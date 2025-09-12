Ричмонд
Новосибирец не смог выбраться из оврага в Сочи

Спасательная операция заняла около трёх часов.

В горной местности в Сочи новосибирец, отправившийся к водопаду, не смог найти дорогу обратно и в результате упал в овраг при попытке вернуться на маршрут, о чём сообщает телеграм-канал «Кубань-СПАС».

Поняв, что самостоятельно выбраться не получится, он позвонил по номеру 112 и сообщил о своём положении. На помощь незамедлительно выдвинулись специалисты Сочинского спасательного отряда.

Операция по спасению заняла у спасателей около трёх часов.

Новосибирца успешно эвакуировали. Медицинская помощь ему не потребовалась.