Новосибирец не смог выбраться из оврага в Сочи

В горной местности в Сочи новосибирец, отправившийся к водопаду, не смог найти дорогу обратно и в результате упал в овраг при попытке вернуться на маршрут, о чём сообщает телеграм-канал «Кубань-СПАС».
Поняв, что самостоятельно выбраться не получится, он позвонил по номеру 112 и сообщил о своём положении. На помощь незамедлительно выдвинулись специалисты Сочинского спасательного отряда.
Операция по спасению заняла у спасателей около трёх часов.
Новосибирца успешно эвакуировали. Медицинская помощь ему не потребовалась.