Под Воронежем пенсионер пострадал в перевернувшемся «Опеле Вектра»

ДТП произошло примерно в 15.30 на 2-м километре автодороги «Панино — Борщево — Большой Мартын». По предварительным данным дорожной полиции, 63-летний водитель «Опеля Вектра» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.