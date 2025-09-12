Ричмонд
Под Воронежем пенсионер пострадал в перевернувшемся «Опеле Вектра»

На трассе под Воронежем в кювет вылетела иномарка.

Источник: ГАИ Воронежской области

Днем 11 сентября в Панинском районе Воронежской области в аварии пострадал водитель.

ДТП произошло примерно в 15.30 на 2-м километре автодороги «Панино — Борщево — Большой Мартын». По предварительным данным дорожной полиции, 63-летний водитель «Опеля Вектра» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

За 11 сентября в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 128 ДТП, в них пострадали 12 человек.