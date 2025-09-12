16 ударов по голове и туловищу: мужчина до смерти избил человека по дороге из ночного клуба

По данным ведомств, инцидент произошел этой весной, 1 марта, рано утром на улице Энергетиков. Обвиняемый, возвращаясь пьяным из ночного клуба, вступил в конфликт с 44-летним незнакомым мужчиной. В ходе драки он не менее 16 раз ударил руками и ногами потерпевшего по голове и туловищу.