На Урале силовики накрыли банду «черных лесорубов» в «Бажовских местах»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, деревья рубили прямо в особо охраняемой природной территории «Бажовские места» в Сысертском районе. Сотрудники органов безопасности и свердловской полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали четырех мужчин, которые в течение нескольких лет незаконно вырубали там сосну и березу.