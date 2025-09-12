На Урале силовики накрыли банду «черных лесорубов» в «Бажовских местах»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, деревья рубили прямо в особо охраняемой природной территории «Бажовские места» в Сысертском районе. Сотрудники органов безопасности и свердловской полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали четырех мужчин, которые в течение нескольких лет незаконно вырубали там сосну и березу.
Установлено, что общий объем уничтоженного леса превысил 5 тысяч кубометров, что нанесло ущерб на сумму более 450 млн рублей. В отношении «черных лесорубов» возбуждены уголовные дела. По версии следствия, древесина использовалась для нужд фермы «Бархатные рога» и также поставлялась по поддельным документам в соседний регион.
Сейчас проводится расследование.