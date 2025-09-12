Ричмонд
AFP: тысячи сбежавших заключенных в Непале по-прежнему на свободе

Полиция Непала до сих пор не поймала свыше 12 тысяч заключенных, сбежавших из тюрем во время недавних беспорядков в стране. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Более 12 500 заключенных, которые сбежали из разных тюрем по всей стране, остаются в бегах», — приводят «Ведомости» сообщение информационного агентства.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный государственной инфраструктуре Непала в результате массовых беспорядков, начавшихся 8 сентября, превысил 200 млрд непальских рупий (более 1,4 млрд долларов).

Причинами протестов стали высокий уровень коррупции в стране и введенные ограничения на использование социальных сетей. По последним данным AFP, количество погибших во время беспорядков в Непале превысило 50, более 1,3 тыс. человек были ранены. 9 сентября власти страны отреагировали на масштабные протесты, отменив ранее введенный запрет на соцсети.

