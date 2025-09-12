Ричмонд
Красноярцев предупредили о массовой атаке телефонных мошенников

На жителей Красноярского края обрушилась новая волна звонков от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

12 сентября на жителей Красноярского края обрушилась новая волна звонков от мошенников. В региональном МВД предупредили: аферисты звонят через мессенджеры, представляются сотрудниками различных маркетплейсов и отделений почты.

Своим жертвам преступники сообщают, что на их товаре якобы затерся QR-код и возникла проблема с адресом доставки в пункт выдачи. Для получения посылки жителей просят продиктовать адрес, номер телефона или озвучить код из СМС-сообщения.

Делать этого ни в коем случае нельзя! Полицейские просят предупредить о новой волне звонков родственников, особенно детей и пенсионеров. Будьте бдительными и не передавайте никакую информацию неизвестным.