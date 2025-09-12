Карантин из-за сибирской язвы введен в поселке под Красноярском

В поселке Первомайский Емельяновского района Красноярского края введен карантин из-за обнаружения сибирской язвы животных. Объявленные ограничительные мероприятия будут действовать до 29 сентября 2025 года, сообщает ТАСС.
Указ губернатора, опубликованный на сайте правительства края, устанавливает строгие ограничения, которые касаются как очага заболевания, так и прилегающей территории.
В зоне инфицирования действуют жесткие запреты: посторонним лицам (кроме специалистов) нельзя посещать поселок; запрещено любое перемещение животных, их ввоз и вывоз. Также нельзя забивать скот для еды, вывозить молоко, заготавливать и транспортировать корма.
В Первомайский, кроме прочего, запрещен ввоз непривитых от сибирской язвы животных и проведение любых мероприятий с их участием — например, ярмарок, выставок и торгов.
Сибирская язва (или антракс) — это особо опасная инфекционная болезнь, поражающая сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется тяжелой интоксикацией и развитием воспаления кожи.