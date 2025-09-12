Ричмонд
Свиньи и утки погибли при пожаре в воронежском селе

Животные были заперты в сарае, который охватил огонь. Пострадал и жилой дом, однако, к счастью, люди остались целы. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в три часа ночи сегодня, 12 сентября. В селе Новотроицкое Терновского района загорелось частное подворье.

Огонь объял жилые помещения площадью 10 на 12 метров, баню, гараж и сарай. Пламя разбушевалось настолько, что в доме обрушилась крыша. Прибывшие на место спасатели справились с огнем только через час, для этого потребовались усилия 15 человек. Жильцы остались живы и даже не пострадали, а вот домашний скот сгорел в огне. Погибли две свиньи и 12 уток. О причине пожара пока информации нет.