Свиньи и утки погибли при пожаре в воронежском селе

Огонь объял жилые помещения площадью 10 на 12 метров, баню, гараж и сарай. Пламя разбушевалось настолько, что в доме обрушилась крыша. Прибывшие на место спасатели справились с огнем только через час, для этого потребовались усилия 15 человек. Жильцы остались живы и даже не пострадали, а вот домашний скот сгорел в огне. Погибли две свиньи и 12 уток. О причине пожара пока информации нет.